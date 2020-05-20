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Ученые рассказали о вреде и пользе флекситарианства

Ученые рассказали о вредных и полезных особенностях флекситарианства. Данную диету также называют «гибким вегетарианством» из-за возможности включать в рацион мясные продукты при необходимости.
Ученые рассказали о вреде и пользе флекситарианства

Доктор Дон Джексон Блатнер, являющаяся разработчиком диеты, рассказала, что главной особенностью рациона является возможность его адаптации под каждого отдельного человека. Благодаря периодическому включению в режим питания животных продуктов баланс витаминов и микроэлементов достигается в полной мере. Флекситарианство позволяет не только снизить вес, но и оздоровить организм.

Первая неделя диеты представляет собой отказ от мясных продуктов любого типа. После этого количество «вегетарианских дней» можно сократить до 4 из 7. На финальных этапах диеты человек может питаться практически всеми типами продуктов, но не злоупотреблять мясом. Недостатком является относительно медленное похудение. Также многие специалисты отмечают, что перепад белковой составляющей рациона негативно влияет на организм.

В качестве примера специалисты приводят два месяца по правилам флекситарианства. Человек может не есть мясо на протяжении двух недель, после чего позволить себе стейк массой 400 граммов. Такой перепад в большинстве случаев приводит к проблемам с кожей и расстройству желудка.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:35

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