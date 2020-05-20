Анна Исаева о дочери: «Отец Юлии Началовой может исполнить мечту Марианны и сделать из неё звезду»





Анна Исаева не скрывает, что подрастающая дочь Марианна всегда восторгалась Юлией Началовой. Девочке нравилось, как выглядит певица и как она ведёт себя на сцене. Не исключено, что именно поэтому дочь пиар-директора мечтает стать известной исполнительницей. Как отметила Исаева, Марианна уже побывала на нескольких занятиях и ей это понравилось. Поэтому именитая мать решила задействовать связи в шоу-бизнесе и обратилась к отцу Юлии Началовой, так как он способствовал становлению карьеры дочери, благодаря ему она стала любимицей публики.Возможно, то же самое Началову удастся повторить и с Марианной Пульвер, таким образом явив свету новую талантливую певицу и исполнив мечту ребёнка. Отец умершей в минувшем году исполнительницы выразил готовность оценить возможности дочери Исаевой и давать ей уроки, пишет сайт «Дни.ру».