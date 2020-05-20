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Эксперты рассказали о возможном вреде от неправильного оказания первой помощи

Эксперты рассказали об основных ошибках при оказании первой помощи, которые могут привести к негативным последствиям. Чаще всего они допускаются в серьезных ситуациях, когда человек действует быстро, забывая об определенных правилах.

В качестве примера стоит взять ожог от укуса медузы. Данные существа обладают сильным ядом, который в большой концентрации может привести даже к летальному исходу. Как правило, медузы кусают туристов на диких пляжах. Из-за отсутствия медицинского пункта вблизи оказывать помощь в данном случае нужно максимально оперативно. Рану нужно промыть, предварительно проскоблив место укуса тупой стороной ножа или предметом с заостренным краем. Морская вода для этого отлично подойдет, так как соль нейтрализует действие яда. В стрессовой ситуации человек часто начинает действовать рефлекторно, из-за чего пытается плюнуть на рану в надежде, что слюна выступит в качестве антисептика, хотя на деле это не так. В ней могут содержаться опасные бактерии, попавшие на слизистую оболочку ротовой полости.

Перед оказанием помощи важно оценить серьезность ситуации. При отсутствии навыков в непрямом массаже сердца или искусственном дыхании их лучше не делать. Полезнее в этом случае может оказаться скорейший вызов скорой или доставка больного в медпункт. То же самое касается наложения жгутов и шин.

В стрессовых ситуациях люди часто начинают двигать пострадавшего, что категорически запрещается, особенно если речь идет о переломах или ожогах. Лучше оставить его на месте до прибытия специалистов.

При ожогах лучшим решением будет промывка места поражения с последующим его охлаждением. Наносить масло, жир и даже мази сразу не рекомендуется. Извлекать сторонние предметы из ран нужно только после их дезинфекции, а не наоборот.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:11

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