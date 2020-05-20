



Недавно Анна Левченко заявила, что у нее все признаки беременности. Такая новость сильно обрадовала Валерия Блюменкранца, который сразу же отвез возлюбленную в клинику, чтобы она сдала анализ крови на ХГЧ. Молодой человек заявил, что хочет дочь от Анны Левченко. Сама девушка обрадовалась такой реакции возлюбленного. Сегодня стало известно, что пара получила результат. Выяснилось, что Анна Левченко не беременна от Валерия Блюменкранца.При этом возлюбленные не расстроились, они планируют свадьбу в августе, а после собираются вплотную заняться этим вопросом. Валерий Блюменкранц говорит, что у них обязательно появятся дети, которые будут похожи на свою мать Анну Левченко. Пользователи Сети пришли к выводу, что пара просто хотела привлечь к себе внимание из-за конкурса «Свадьба на миллион» и придумала историю с беременностью.