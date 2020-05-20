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«Формат надо менять»: Нейробиолог Николай Кукушкин провалил ЕГЭ по биологии

Нейробиолог Николай Кукушкин, закончивший Гарвард и Оксфорд, провалил тестовый вариант ЕГЭ по биологии, сделав четыре ошибки в 21 вопросе. Экзамен оценивает знание не природы, а учебников.
«Формат надо менять»: Нейробиолог Николай Кукушкин провалил ЕГЭ по биологии

«Современная программа обучения заставляет школьников зубрить учебники. Подготовка к ЕГЭ не сделает детей умнее, а лишь вызовет тошноту на слово «биология». Мне кажется, не продуктивно при тестировании проверять только знания из книги», - заявил Кукушкин.

Сейчас биология «застряла в прошлом», так как тяжело придумать интересные вещи, игнорируя скучные факты. Пришло время менять подход к изучению предмета и быстро подводить учеников к интересным вещам, например, рассказывать об устройстве мозга. Важно давать знания о природе, о том, что можно увидеть и почувствовать. Углубление в науку нужно только отдельной категории, собирающейся связать свою жизнь с биологией.

Кукушкину не нравится тестовая система, заставляющая искать верный ответ, а не пользоваться умом, знаниями, логикой. В таком формате нет возможности высказать свое мнение.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:00

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