«Ни по одному каналу не вспомнили!»: Садальский напомнил о юбилее кинокумира СССР Харитонова

Кинокумиру СССР Леониду Харитонову 19 мая могло бы исполниться 90 лет. В этот день Садальский признался в Instagram-аккаунте, что хотел посмотреть передачу о талантливом актере или увидеть фильм с его участием, однако ни один канал не вспомнил о данном событии.- недоумевает автор микроблога.Зрители до сих пор с удовольствием смотрят киноленты с Харитоновым, любят его непутевого, но доброго и отзывчивого героя Ивана Бровкина. Когда фильм о простом парне вышел на экран, его афиши красовались во всех городах СССР, а любовь к актеру была всенародной. Однако со временем появился спрос на иной тип киногероя, Харитонов оказался в забвении и в результате мало снимался.В последние годы актер много болел, перенес три инсульта и умер в возрасте 57 лет. Садальскому очень жаль, что юбиляра, внесшего свою лепту в отечественный кинематограф, федеральные каналы даже не вспомнили.