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«Ни по одному каналу не вспомнили!»: Садальский напомнил о юбилее кинокумира СССР Харитонова

Станислав Садальский возмущен тем, что ни один телеканал не вспомнил о звезде советского кино Леониде Харитонове в день его 90-летнего юбилея. Исполнитель роли Ивана Бровкина был всенародным любимцем, но сейчас о нем будто все забыли.
«Ни по одному каналу не вспомнили!»: Садальский напомнил о юбилее кинокумира СССР Харитонова

Кинокумиру СССР Леониду Харитонову 19 мая могло бы исполниться 90 лет. В этот день Садальский признался в Instagram-аккаунте, что хотел посмотреть передачу о талантливом актере или увидеть фильм с его участием, однако ни один канал не вспомнил о данном событии. «Не знаю, забыли, что ли?» - недоумевает автор микроблога.

Зрители до сих пор с удовольствием смотрят киноленты с Харитоновым, любят его непутевого, но доброго и отзывчивого героя Ивана Бровкина. Когда фильм о простом парне вышел на экран, его афиши красовались во всех городах СССР, а любовь к актеру была всенародной. Однако со временем появился спрос на иной тип киногероя, Харитонов оказался в забвении и в результате мало снимался.

В последние годы актер много болел, перенес три инсульта и умер в возрасте 57 лет. Садальскому очень жаль, что юбиляра, внесшего свою лепту в отечественный кинематограф, федеральные каналы даже не вспомнили.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:41

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