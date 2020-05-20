Предприятие Volkswagen в Калуге начало сокращать сотрудников
С начала следующего месяца компания «Фольксваген Груп Рус» намерена сократить до 80 человек на заводе в Калуге. Об этом уже известно региональным властям, а причиной является очень большое падение реализаций новых машин на российском рынке.
На сегодняшний день на предприятии объявлен простой для 50 работников, еще более 330 человек работают дистанционно. В руководстве компании идут переговоры с сотрудниками с целью расторжения трудового договора по соглашению сторон, выплата компенсаций также будет предусмотрена. Предположительно она будет состоять из 6 окладов.
Общероссийское профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» сообщает, что под сокращение могут попасть до 280 сотрудников. По словам специалистов, «Фольксваген Груп Рус» рискует получить большое число исков, особенно, если увольнения не будут отложены до конца вспышки коронавируса.
На сегодняшний день на предприятии объявлен простой для 50 работников, еще более 330 человек работают дистанционно. В руководстве компании идут переговоры с сотрудниками с целью расторжения трудового договора по соглашению сторон, выплата компенсаций также будет предусмотрена. Предположительно она будет состоять из 6 окладов.
Общероссийское профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» сообщает, что под сокращение могут попасть до 280 сотрудников. По словам специалистов, «Фольксваген Груп Рус» рискует получить большое число исков, особенно, если увольнения не будут отложены до конца вспышки коронавируса.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:48