Предприятие Volkswagen в Калуге начало сокращать сотрудников





На сегодняшний день на предприятии объявлен простой для 50 работников, еще более 330 человек работают дистанционно. В руководстве компании идут переговоры с сотрудниками с целью расторжения трудового договора по соглашению сторон, выплата компенсаций также будет предусмотрена. Предположительно она будет состоять из 6 окладов.Общероссийское профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» сообщает, что под сокращение могут попасть до 280 сотрудников. По словам специалистов, «Фольксваген Груп Рус» рискует получить большое число исков, особенно, если увольнения не будут отложены до конца вспышки коронавируса.