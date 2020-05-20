АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая акула»

Блогер Roma Urraco опубликовал снимки редкого автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая акула». Автомобиль, пробег которого составляет всего 883 километра, на протяжении более чем 20 лет хранился в гараже.
Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая акула»

Прототип ВАЗ-21106 представили в 1996 году в рамках автомобильного салона в Москве. Модель была смесью серийного транспортного средства и гоночной машины в соответствии с международным регламентом. Компания «АвтоВАЗ» планировала использовать ее в российских соревнованиях, но в итоге автомобиль выпустили в ограниченной серии.

Основной особенностью ВАЗ-21106 является пластиковый аэродинамический обвес, дополненный дисками на 15 дюймов. В серийных моделях от «АвтоВАЗа» того времени применялись 14-дюймовые колеса. Также автомобиль получил уменьшенные боковые зеркала, пластиковый спойлер на багажнике, рулевое колесо с гидроусилением и более современную приборную панель.

Под капотом прототипа установили силовой агрегат на 1,5 литра. Позднее модель укомплектовали 2-литровым мотором на 150 лошадиных сил от Opel. Масса транспортного средства составляла примерно 1,1 тонны. Всего было выпущено 300 ВАЗ-21106 в кузове седана. Также компания планировала представить купе на основе транспортного средства, но из-за отмены проекта такая вариация так и не увидела свет.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая…
«Утреннее шпагаттини»: Анастасия Волочкова уселась на испачканную кошками…
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов…
Режиссер Владимир Голуб умер на 83-м году…
Анна Исаева о дочери: «Отец Юлии Началовой может исполнить мечту Марианны и сделать из неё…
В автоконцерне Audi назвали даты появления всех новинок в…
Александр Задойнов с супругой Ксенией хотят победить в конкурсе «Свадьба на…
Психологи: Манера вождения может рассказать о комплексах…
Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей…
Диетолог Елена Соломатина: Белые полоски на ногтях появляются из-за переизбытка в организме…
Названы способы проверить шины после долгого простоя…
"Дерзко, но симпатично": Елена Степаненко удивила поклонников архивным фото в леопардовых лосинах и…
Специалисты объяснили, почему американцы боялись САУ 2Б1…
Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на…
Жительница Перми отследила вора по приложению в…
В России все госуведомления могут перевести в электронный…
«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с…
Доктор Мясников рассказал о малоизвестных свойствах…
Ученые разработали «суперклей» для автомобильных…
В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника…
Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в…
В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными…
Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное…
Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на…
Александра Черно обвинила Ольгу Бузову в…
Ученые определили вес облаков и выяснили, почему они не падают на…
Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и…
Стала известна цена всех комплектаций обновленного Nissan…
Просмотреть все новости