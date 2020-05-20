Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая акула»





Прототип ВАЗ-21106 представили в 1996 году в рамках автомобильного салона в Москве. Модель была смесью серийного транспортного средства и гоночной машины в соответствии с международным регламентом. Компания «АвтоВАЗ» планировала использовать ее в российских соревнованиях, но в итоге автомобиль выпустили в ограниченной серии.Основной особенностью ВАЗ-21106 является пластиковый аэродинамический обвес, дополненный дисками на 15 дюймов. В серийных моделях от «АвтоВАЗа» того времени применялись 14-дюймовые колеса. Также автомобиль получил уменьшенные боковые зеркала, пластиковый спойлер на багажнике, рулевое колесо с гидроусилением и более современную приборную панель.Под капотом прототипа установили силовой агрегат на 1,5 литра. Позднее модель укомплектовали 2-литровым мотором на 150 лошадиных сил от Opel. Масса транспортного средства составляла примерно 1,1 тонны. Всего было выпущено 300 ВАЗ-21106 в кузове седана. Также компания планировала представить купе на основе транспортного средства, но из-за отмены проекта такая вариация так и не увидела свет.