Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей жизни»

«Мы с сестрой долго ухаживали за матерью. Тогда в ее жизни не было Сережи. Стоило нам пропасть, как ей срочно кто-то понадобился. Хочу сказать Моцарю, что у моей матери помощники долго не задерживаются, так как спустя время она всех выбрасывает. У нее просто такой стиль жизни», - заявил Басов.





Басов переживает, что мать перепишет 5-комнатную квартиру на помощника Бари Алибасова. Сергей Моцарь действительно во многом помогает Фатеевой, но сын уверен, что за его поступками кроются меркантильные цели.Помощник Алибасова отрицает все обвинения. Друг актрисы, внезапно появившийся в студии, быстро осадил Моцаря, заявив, что Фатеева говорила ему о желании подарить часть квартиры. В ходе разбирательств выяснилось, что долю недвижимости знаменитость давно переписала на дочь Наталью. Сын на жилье претендовать отказался.