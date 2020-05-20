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Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей жизни»

Владимир Басов в передаче «Пусть говорят» откровенно рассказал о своей 85-летней матери Наталье Фатеевой. Оказалось, актрисе свойственно вычеркивать людей из своей жизни.
Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей жизни»

Басов переживает, что мать перепишет 5-комнатную квартиру на помощника Бари Алибасова. Сергей Моцарь действительно во многом помогает Фатеевой, но сын уверен, что за его поступками кроются меркантильные цели.
«Мы с сестрой долго ухаживали за матерью. Тогда в ее жизни не было Сережи. Стоило нам пропасть, как ей срочно кто-то понадобился. Хочу сказать Моцарю, что у моей матери помощники долго не задерживаются, так как спустя время она всех выбрасывает. У нее просто такой стиль жизни», - заявил Басов.

Помощник Алибасова отрицает все обвинения. Друг актрисы, внезапно появившийся в студии, быстро осадил Моцаря, заявив, что Фатеева говорила ему о желании подарить часть квартиры. В ходе разбирательств выяснилось, что долю недвижимости знаменитость давно переписала на дочь Наталью. Сын на жилье претендовать отказался.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:09

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