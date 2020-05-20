Психолог Инна Паустовская объяснила причину разговоров людей с неодушевлёнными предметами





Обращаясь к какому-либо невоодушевлённому предмету человек фактически беседует сам с собой, проецируя определённые ситуации. Психолог говорит, что таким образом происходит диалог с частью «я», провоцирующей внутренний конфликт. В некоторых случаях переживания бывают настолько глубоки, что человек не может понять, кому адресовать эмоции, поэтому «отыгрывается» на окружающих предметах. К примеру, когда нельзя «вылить» гнев на кого-то близкого, то его приходится подавлять, но эмоция не исчезает. В этом случает разговор с невоодушевлённой вещью является саморегуляцией и помогает разрешить конфликт.Инна Паустовская подчеркнула, что проецирование эмоций на предметы – вполне адекватная реакция, помогающая не накапливать в себе переживания, а вот когда эти вещи начинают восприниматься человеком в качестве живых собеседников, то это указывает на развитие психических нарушений.