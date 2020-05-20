"Дерзко, но симпатично": Елена Степаненко удивила поклонников архивным фото в леопардовых лосинах и джемпере

На фотографии можно заметить, как Елена Степаненко на фоне голубой стены сидит на кожаном диване и кокетливо смотрит в кадр. Знаменитость предстала без макияжа и с очень короткой стрижкой. В подписи к публикации она отметила, что женщина должна быть непредсказуемой и уметь удивлять.- удивляется Степаненко. Судя по всему, её поразил снимок в леопардовых лосинах. Однако, по словам артистки, образ получился дерзким, загадочным и очень симпатичным.Поклонникам пришлась по душе фотография кумира. Большинство заметили, что даже в в такой одежде знаменитость выглядит очень хорошо.- прокомментировали публикацию подписчики звезды. Нашлись и те, кто обнаружил сходство с возлюбленной бывшего супруга Евгения Петросяна. «Точная копия Брухуновой! Теперь понятно, что вы супругу не безразличны», — сообщили поклонники Степаненко.