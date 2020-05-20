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"Дерзко, но симпатично": Елена Степаненко удивила поклонников архивным фото в леопардовых лосинах и джемпере

Елена Степаненко недавно поделилась с поклонниками архивным фото, на котором предстала в леопардовых лосинах и джемпере. Артистка отметила, что выглядит дерзко, загадочно и очень симпатично.

На фотографии можно заметить, как Елена Степаненко на фоне голубой стены сидит на кожаном диване и кокетливо смотрит в кадр. Знаменитость предстала без макияжа и с очень короткой стрижкой. В подписи к публикации она отметила, что женщина должна быть непредсказуемой и уметь удивлять. «Вот иногда обращаешь внимание на свои прежние фото и в голову приходит мысль: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»?» - удивляется Степаненко. Судя по всему, её поразил снимок в леопардовых лосинах. Однако, по словам артистки, образ получился дерзким, загадочным и очень симпатичным.

Поклонникам пришлась по душе фотография кумира. Большинство заметили, что даже в в такой одежде знаменитость выглядит очень хорошо. «Эталон красоты в любом образе и возрасте», «Очаровательная особа! Леопард не будет пошлым при таких умных глазах!» - прокомментировали публикацию подписчики звезды. Нашлись и те, кто обнаружил сходство с возлюбленной бывшего супруга Евгения Петросяна. «Точная копия Брухуновой! Теперь понятно, что вы супругу не безразличны», — сообщили поклонники Степаненко.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:00

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