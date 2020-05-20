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Мэри Кулешова пожаловалась на строгость накричавшего на нее возлюбленного Владимира

Мэри Кулешова показала своего возлюбленного Владимира на видео, снятом в лифте. Экс-участница «Дом-2» пожаловалась на строгость избранника, но потом добавила, что чаще он ласковый.
Мэри Кулешова пожаловалась на строгость накричавшего на нее возлюбленного Владимира

На видео невозможно рассмотреть лицо возлюбленного Кулешовой, поскольку оно скрыто маской. Сама бывшая участница реалити-шоу в лифт зашла, не надев средство защиты, чем возмутила молодого человека. Он строго спросил: «Ты где находишься, я не понял?»

Девушка тут же парировала, попросив избранника не командовать, ведь все могут подумать, что он – тиран. Кулешова с наигранным сожалением добавила, мол, таким тоном мужчина разговаривает с ней и в кадре, и за кадром. В этот момент возлюбленный экс-звезды «Дом-2» подтвердил, у них «все строго», а потом по просьбе сказать «что-то ласковое» назвал ее «ягодкой».

Видео, демонстрирующее нового избранника Кулешовой, стало для многих поклонников неожиданностью, ведь она предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Телезвезда скрывала роман с иностранцем, едва не закончившийся свадьбой, как и не спешит посвящать посторонних в подробности отношений с новым бойфрендом.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:05

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