Мэри Кулешова пожаловалась на строгость накричавшего на нее возлюбленного Владимира
Мэри Кулешова показала своего возлюбленного Владимира на видео, снятом в лифте. Экс-участница «Дом-2» пожаловалась на строгость избранника, но потом добавила, что чаще он ласковый.
На видео невозможно рассмотреть лицо возлюбленного Кулешовой, поскольку оно скрыто маской. Сама бывшая участница реалити-шоу в лифт зашла, не надев средство защиты, чем возмутила молодого человека. Он строго спросил: «Ты где находишься, я не понял?»
Девушка тут же парировала, попросив избранника не командовать, ведь все могут подумать, что он – тиран. Кулешова с наигранным сожалением добавила, мол, таким тоном мужчина разговаривает с ней и в кадре, и за кадром. В этот момент возлюбленный экс-звезды «Дом-2» подтвердил, у них «все строго», а потом по просьбе сказать «что-то ласковое» назвал ее «ягодкой».
Видео, демонстрирующее нового избранника Кулешовой, стало для многих поклонников неожиданностью, ведь она предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Телезвезда скрывала роман с иностранцем, едва не закончившийся свадьбой, как и не спешит посвящать посторонних в подробности отношений с новым бойфрендом.
На видео невозможно рассмотреть лицо возлюбленного Кулешовой, поскольку оно скрыто маской. Сама бывшая участница реалити-шоу в лифт зашла, не надев средство защиты, чем возмутила молодого человека. Он строго спросил: «Ты где находишься, я не понял?»
Девушка тут же парировала, попросив избранника не командовать, ведь все могут подумать, что он – тиран. Кулешова с наигранным сожалением добавила, мол, таким тоном мужчина разговаривает с ней и в кадре, и за кадром. В этот момент возлюбленный экс-звезды «Дом-2» подтвердил, у них «все строго», а потом по просьбе сказать «что-то ласковое» назвал ее «ягодкой».
Видео, демонстрирующее нового избранника Кулешовой, стало для многих поклонников неожиданностью, ведь она предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Телезвезда скрывала роман с иностранцем, едва не закончившийся свадьбой, как и не спешит посвящать посторонних в подробности отношений с новым бойфрендом.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:05