Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов рублей
Итальянская студия Italdesign представила улучшенную версию суперкара Nissan GT-R, стоимость которой составляет примерно 78 миллионов рублей. Автомобиль будет выпущен тиражом в 50 единиц.
Первая версия GT-R50 от Italdesign появилась в середине 2018 года. Серийная модель дебютировала на год позднее в рамках автомобильного салона в Женеве. Тогда за визуальную составляющую отвечала студия Nissan Nismo. Italdesign проработала интерьер транспортного средства и ряд технических особенностей. Новая версия GT-R50 также получила несколько серьезных обновлений, включая полностью переработанную переднюю часть. Автомобиль имеет решетку радиатора, встроенную в бампер. Оптика на модели стала еще более агрессивной за счет поднятия вверх краев.
Под капотом GT-R50 разместился мотор на 3,8 литра при мощности в 710 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 9 ступеней. Также силовой агрегат оборудован двойным турбонаддувом, что можно заметить по воздухозаборникам, размещенным на передней части и по бокам.
Подвеска транспортного средства получила амортизаторы Bilstein с дополнительным усилением и регулировкой упругости. В качестве тормозной системы была выбрана Brembo, адаптированная под диски на 21 дюйм.
Первая версия GT-R50 от Italdesign появилась в середине 2018 года. Серийная модель дебютировала на год позднее в рамках автомобильного салона в Женеве. Тогда за визуальную составляющую отвечала студия Nissan Nismo. Italdesign проработала интерьер транспортного средства и ряд технических особенностей. Новая версия GT-R50 также получила несколько серьезных обновлений, включая полностью переработанную переднюю часть. Автомобиль имеет решетку радиатора, встроенную в бампер. Оптика на модели стала еще более агрессивной за счет поднятия вверх краев.
Под капотом GT-R50 разместился мотор на 3,8 литра при мощности в 710 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 9 ступеней. Также силовой агрегат оборудован двойным турбонаддувом, что можно заметить по воздухозаборникам, размещенным на передней части и по бокам.
Подвеска транспортного средства получила амортизаторы Bilstein с дополнительным усилением и регулировкой упругости. В качестве тормозной системы была выбрана Brembo, адаптированная под диски на 21 дюйм.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:25