Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов рублей





Первая версия GT-R50 от Italdesign появилась в середине 2018 года. Серийная модель дебютировала на год позднее в рамках автомобильного салона в Женеве. Тогда за визуальную составляющую отвечала студия Nissan Nismo. Italdesign проработала интерьер транспортного средства и ряд технических особенностей. Новая версия GT-R50 также получила несколько серьезных обновлений, включая полностью переработанную переднюю часть. Автомобиль имеет решетку радиатора, встроенную в бампер. Оптика на модели стала еще более агрессивной за счет поднятия вверх краев.Под капотом GT-R50 разместился мотор на 3,8 литра при мощности в 710 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 9 ступеней. Также силовой агрегат оборудован двойным турбонаддувом, что можно заметить по воздухозаборникам, размещенным на передней части и по бокам.Подвеска транспортного средства получила амортизаторы Bilstein с дополнительным усилением и регулировкой упругости. В качестве тормозной системы была выбрана Brembo, адаптированная под диски на 21 дюйм.