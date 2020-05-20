В Таиланде ввели запрет на киносъемку любовных сцен и драк





Как сообщает в пресс-службе Министерства культуры Таиланда, режиссерам и актерам придется адаптироваться к новым условиям работы, которые учитывают распространение COVID. Бороться с пандемией коронавируса хотят с помощью социального дистанцирования: на съемочной площадке люди должны находиться в двух метрах друг от друга. Представители тайской телекомпании PBS говорят, что теперь в стране запрещены съемки любых сцен или действий с близким контактом.От кинематографистов требуется регулярно проветривать рабочее помещение, если в нем присутствуют 50 членов съемочной группы. Кроме того, все лица, участвующие в создании фильма, обязаны носить маски. Работников также будут регулярно обследовать на наличие инфекции, чтобы отследить зараженных людей и их контакты. С начала пандемии в Таиланде зафиксировали 56 летальных случаев и 3 тысячи инфицированных, а теперь отмечается позитивная эпидемиологическая обстановка. Хотя жесткие меры помогли сократить количество больных, экономика королевства упала до показателей 2012 года.