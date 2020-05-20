«Утреннее шпагаттини»: Анастасия Волочкова уселась на испачканную кошками траву
Анастасия Волочкова показала очередную растяжку, сидя на траве, которую, по мнению фанатов, могли описать кошки. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram.
Волочкова так часто демонстрирует шпагат, что он перестал удивлять фолловеров. Чтобы привлечь к своей персоне внимание, танцовщица старается подбирать для фотосессии необычный антураж. На этот раз она расселась на позеленевшей газонной траве около дома в коротких шортах.
Подписчики признались, что тревожатся за Волочкову, усевшуюся в месте, где водятся насекомые и всякие гады. Фанаты рекомендовали звезде в следующий раз подкладывать под себя коврик.
Ранее артистка рассказала, почему не может заразиться коронавирусом. Ее секрет кроется в спорте и ледяной купели.
Волочкова так часто демонстрирует шпагат, что он перестал удивлять фолловеров. Чтобы привлечь к своей персоне внимание, танцовщица старается подбирать для фотосессии необычный антураж. На этот раз она расселась на позеленевшей газонной траве около дома в коротких шортах.
«Утреннее шпагаттини», - написала балерина.
Подписчики признались, что тревожатся за Волочкову, усевшуюся в месте, где водятся насекомые и всякие гады. Фанаты рекомендовали звезде в следующий раз подкладывать под себя коврик.
Ранее артистка рассказала, почему не может заразиться коронавирусом. Ее секрет кроется в спорте и ледяной купели.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:30