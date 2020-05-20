Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в любви
Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и прямо на лобном месте призналась Алексею Безусу в любви. Она сообщила, что не готова отпустить возлюбленного.
Милена Безбородова и Алексей Безус расстались почти 2 месяца назад, после чего девушка покинула «Дом-2». Бывшая участница проекта делилась с пользователями Сети своими переживаниями и говорила, что ее чувства к возлюбленному остались прежними. Недавно в интернете появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, что Милена Безбородова вернулась в «Дом-2». Девушка расплакалась прямо на лобном месте и заявила, что каждый день просыпается с надеждой, что Алексей Безус ответит на ее сообщения.
Милена Безбородова призналась в любви молодому человеку и сообщила, что не готова его отпустить. С нее смеются пользователи Сети, которые считают, что молодая особа себя не уважает и унижается перед Алексеем Безусом. Сейчас Милене Безбородовой все равно, что о ней подумают другие люди, и она готова бороться за свою любовь.
Милена Безбородова и Алексей Безус расстались почти 2 месяца назад, после чего девушка покинула «Дом-2». Бывшая участница проекта делилась с пользователями Сети своими переживаниями и говорила, что ее чувства к возлюбленному остались прежними. Недавно в интернете появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, что Милена Безбородова вернулась в «Дом-2». Девушка расплакалась прямо на лобном месте и заявила, что каждый день просыпается с надеждой, что Алексей Безус ответит на ее сообщения.
Милена Безбородова призналась в любви молодому человеку и сообщила, что не готова его отпустить. С нее смеются пользователи Сети, которые считают, что молодая особа себя не уважает и унижается перед Алексеем Безусом. Сейчас Милене Безбородовой все равно, что о ней подумают другие люди, и она готова бороться за свою любовь.