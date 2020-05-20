В автоконцерне Audi назвали даты появления всех новинок в России





Кроме того, силовая установка этих автомобилей получит 48В стартер-генератор. Седаны A6 и лифтбеки A7 обзаведутся новым 3,0-литровым 249-сильным мотором, однако данная информация еще официально не подтверждена. В текущем квартале планируется выход двух универсалов - A6 Avant и специальной модификации под названием A6 allroad. Модели будут иметь как дизельные, так и бензиновые движки. Ближе к концу лета на российском рынке появится обновлённое семейство A4, дебютирующее в Европе в прошлом году. Впрочем, технические характеристики модели для РФ пока не раскрыты.В августе или сентябре стоит ожидать начала продаж обновленного A5, получившего иной внешний вид, расширенный список стандартного оснащения и усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс. Ближе к концу года стартуют реализации «заряженного» купеобразного кроссовера Audi RS Q8 с 4,0-литровой «восьмеркой» на 600 лошадиных сил, функционирующей с восьмиступенчатой АКПП.