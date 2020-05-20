Психологи: Манера вождения может рассказать о комплексах человека





Холерики любят скорость, динамику и агрессивны на дороге. Они решительны и запросто могут выехать на встречную полосу. Сангвиники более выдержаны и приспосабливаются к возникшим в пути обстоятельствам. Им свойственно нарушение скоростного режима. Меланхолики демонстрируют плохую реакцию и нервничают из-за плохой погоды. Обычно они стараются следовать всем ПДД.Водители-флегматики чрезмерно спокойны и часто передвигаются медленнее допустимой скорости. Таких автовладельцев сложно вывести из себя. Агрессивные люди любят «моргать» фарами и демонстрировать свое недовольство. Мстительный тип пытается «наказать» неумелых участников дорожного движения, например, подрезать. Невнимательные личности чувствует себя на трассе в одиночестве и едут посередине полосы.