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Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на проекте

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» решили начать бороться с употреблением нецензурной лексики на проекте. Для нарушителей придумали особое наказание и первой, кто его понёс, оказалась Настя Стецевят.
Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на проекте

В кадрах небольшого видео можно увидеть как Стецевят из шланга моет большую черепаху. За кадром Алексей Купин объясняет, что таким образом она оказалась первой из участниц проекта, наказанных за употребление ненормативной лексики. В дальнейшем так же будут поступать и с другими жителями Острова Любви, не стесняющимися сквернословить не только перед коллегами, но и зрителями.

Немало участников «Дом-2» прибегают к употреблению матерных выражений в разговорах. Та же Стецевят часто сквернословит, к примеру, так она пыталась пресечь ухаживания Барышева, за что впоследствии извинилась. Теперь же с «матершинниками» на проекте намерены жёстко бороться, делая их речь культурнее и чище, попутно отмывая черепах, которых на острове много.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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