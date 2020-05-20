Глава INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров рассказал о туристическом сезоне 2020 в РФ
Хотя пандемия COVID-19 навредила мировой экономике, многие россияне не собираются отменять планы на лето. Глава INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров рассказал, что ожидает путешественников в туристическом сезоне 2020 года.
Руководитель Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров говорит, что в последние годы россияне начале чаще путешествовать по своей стране. Подобную информацию предоставило российское издание «Слово и Дело». Популярность внутреннего туризма особенно выросла в отношении нескольких маршрутов: Москвы, Санкт-Петербурга, «Золотого кольца России» и Северного Ожерелья. Специалист называет основным преимуществом подобных поездок - удобство. «Здесь все рядом: вы можете съездить на один-два дня и получить впечатления», - добавил Гончаров.
Все же соотечественники пока отдают предпочтение загранице. Согласно статистике, 60–70% российских путешественников отправляются в страны ЕС, Азии или США ради пляжного отдыха и только 30–40% — для культурного просвещения. Особенно популярными являются курорты в Египте и Турции. Единственной проблемой после пандемии COVID-19 станет справка, подтверждающая отрицательный результат на коронавирус. К примеру, за получение анализов для посещение Австрии потребуется заплатить около 190 евро. Не стоит забывать о подорожании авиабилетов.
Руководитель Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров говорит, что в последние годы россияне начале чаще путешествовать по своей стране. Подобную информацию предоставило российское издание «Слово и Дело». Популярность внутреннего туризма особенно выросла в отношении нескольких маршрутов: Москвы, Санкт-Петербурга, «Золотого кольца России» и Северного Ожерелья. Специалист называет основным преимуществом подобных поездок - удобство. «Здесь все рядом: вы можете съездить на один-два дня и получить впечатления», - добавил Гончаров.
Все же соотечественники пока отдают предпочтение загранице. Согласно статистике, 60–70% российских путешественников отправляются в страны ЕС, Азии или США ради пляжного отдыха и только 30–40% — для культурного просвещения. Особенно популярными являются курорты в Египте и Турции. Единственной проблемой после пандемии COVID-19 станет справка, подтверждающая отрицательный результат на коронавирус. К примеру, за получение анализов для посещение Австрии потребуется заплатить около 190 евро. Не стоит забывать о подорожании авиабилетов.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:25