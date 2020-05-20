Диетолог Елена Соломатина: Белые полоски на ногтях появляются из-за переизбытка в организме мышьяка





Елена Соломатина сообщает, некоторые люди могут ощущать гиперемию за ушами и на шее. Также на коже могут проявляться покраснения, а на ногтях могут возникать белые полоски. Согласно утверждению диетолога, данные симптомы подсказывают человеку, что произошел сбой в работе какого-то органа.Данные проявления свидетельствуют о том, что в организме присутствуют мышьяк, кадмий и другие тяжелые металлы в очень большом количестве. Однако, по словам диетолога, эти признаки являются не специфическими. Она также отметила, что мышьяк негативно влияет на выводящую систему, по этой причине могут возникнуть проблемы с печенью, почками и легкими. Человека может ощущать легкое недомогания или симптомы ОРВИ, если количество данного вещества в организме превышает нормальные показатели.