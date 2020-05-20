Названы способы проверить шины после долгого простоя автомобиля
Эксперты назвали основные способы проверить шины после долгого простоя автомобиля. Сперва необходимо провести визуальный осмотр и выявить дефекты и трещины на покрышках.
При простое транспортного средства нагрузка на шины на протяжении долгого времени практически не меняется. При неисправных ниппелях колеса могут спустить, что еще опаснее для покрышек. По словам экспертов, давление в них необходимо проверять минимум раз в две недели. Из-за спущенных камер обода дисков оказывают давление на шины, что приводит к их деформации.
Перед первой поездкой после простоя нужно проверить давление в камерах. Накачивать их необходимо до 1,9 – 2,2 атмосфер в зависимости от ощущений при езде. Если автомобиль движется твердо и чувствительно в отношении дорожного покрытия, лучше немного спустить камеры. Передние колеса накачиваются немного меньше задних.
Также стоит проверить глубину протекторов, которая должна превышать 1,6 миллиметра. При отсутствии специальных приборов можно применить простую монетку. Если протектор покрывает только боковой орнамент, то колеса еще пригодны к использованию.
По данным издания NewInform, при езде после простоя важно обращать внимание на вибрации рулевого колеса. Если оно начинает дребезжать, то колеса могли разбалансироваться. В данном случае лучше обратиться в автомобильную мастерскую.
При простое транспортного средства нагрузка на шины на протяжении долгого времени практически не меняется. При неисправных ниппелях колеса могут спустить, что еще опаснее для покрышек. По словам экспертов, давление в них необходимо проверять минимум раз в две недели. Из-за спущенных камер обода дисков оказывают давление на шины, что приводит к их деформации.
Перед первой поездкой после простоя нужно проверить давление в камерах. Накачивать их необходимо до 1,9 – 2,2 атмосфер в зависимости от ощущений при езде. Если автомобиль движется твердо и чувствительно в отношении дорожного покрытия, лучше немного спустить камеры. Передние колеса накачиваются немного меньше задних.
Также стоит проверить глубину протекторов, которая должна превышать 1,6 миллиметра. При отсутствии специальных приборов можно применить простую монетку. Если протектор покрывает только боковой орнамент, то колеса еще пригодны к использованию.
По данным издания NewInform, при езде после простоя важно обращать внимание на вибрации рулевого колеса. Если оно начинает дребезжать, то колеса могли разбалансироваться. В данном случае лучше обратиться в автомобильную мастерскую.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:03