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Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное лечение

Никита Барышев во время драки на Острове Любви с Настей Стецевят едва не лишился зрения. Участнику «Дом-2» диагностировали повреждение сетчатки глаза и назначили серьезное лечение.
Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное лечение

«Война» между Барышевым и Стецевят продолжается уже достаточно долго. Все началось, когда молодой человек признался девушке в любви. Блондинка после этого не упускает случая поиздеваться над ухажером, а иногда позволяет себе распускать руки. После очередной стычки Барышеву пришлось обратиться к врачу.

Участник «Дом-2» после удара в глаз почувствовал острую боль, а спустя время появилось покраснение. Проконсультировавшись с окулистом, молодой человек узнал - у него повреждена сетчатка. Врач успокоил парня, уверив, что «все заживет до свадьбы», но предстоит 10-дневное лечение. Барышеву назначили медикаменты и порекомендовали прикладывать к глазу мазь. Молодой человек возмущен, ведь из-за человека, позволяющего себе распускать руки, он мог лишиться зрения.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:17

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