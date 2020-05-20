Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное лечение





«Война» между Барышевым и Стецевят продолжается уже достаточно долго. Все началось, когда молодой человек признался девушке в любви. Блондинка после этого не упускает случая поиздеваться над ухажером, а иногда позволяет себе распускать руки. После очередной стычки Барышеву пришлось обратиться к врачу.Участник «Дом-2» после удара в глаз почувствовал острую боль, а спустя время появилось покраснение. Проконсультировавшись с окулистом, молодой человек узнал - у него повреждена сетчатка. Врач успокоил парня, уверив, что «все заживет до свадьбы», но предстоит 10-дневное лечение. Барышеву назначили медикаменты и порекомендовали прикладывать к глазу мазь. Молодой человек возмущен, ведь из-за человека, позволяющего себе распускать руки, он мог лишиться зрения.