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Специалисты объяснили, почему американцы боялись САУ 2Б1 "Ока"

Новая публикация в издании The National Interest оценила боевые характеристики САУ 2Б1 "Ока". Специалисты объяснили, почему американцы боялись советской самоходной установки.

Американский журналист Калеб Ларсон утверждает, что САУ 2Б1 "Ока" была одним из самых грозных орудий времен холодной войны. Эту информацию предоставил веб-портал "Политэксперт". По словам эксперта, под концепцию использования ОМП конструировали танки и самолеты, поэтому разработка САУ стала неожиданностью для ВС США. Самоходную установку построили на шасси тяжелого Т-10, оборудованного силовым агрегатом мощностью 750 лошадиных сил.

Дуло длиной в 20 метров привлекло внимание многих военных обозревателей. Столь габаритный ствол предоставлял боеголовке чрезвычайно большую дальность полета. Все же, особый интерес вызывал калибр снаряда в 420 миллиметров. Даже самые крупные пушки США, которые устанавливали линкоры класса "Айова", имели калибр на 20,5 мм меньше. Преимущество 2Б1 стало одним из главных факторов закрытия проекта: во время стрельбы часто повреждались шасси и коробка передач из-за отдачи. Поэтому САУ заменили на С-500 "Прометей".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:55

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