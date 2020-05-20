Александра Черно обвинила Ольгу Бузову в некомпетентности





Перед тем, как отправиться на Сейшельские острова, Александра Черно поругалась с ведущим Андреем Черкасовым. После прибытия в тропики беременная участница «Дом-2» буквально довела до истерики Антона Беккужева. Тогда успокоить возлюбленную Иосифа Оганесяна смог только Роман Капаклы, который пообещал девушке, что если она не остынет, то он будет смеяться и шутить над ней каждый день.После возвращения Черно в Москву Ольга Бузова сразу же решила разобраться в непристойном поведении участницы на Сейшельских остовах. Ведущая потребовала извинений от жены Иосифа Оганесяна. Звезда «Дом-2» не только отказалась признавать свою вину, но и обвинила Бузову в некомпетентности, а также пожаловалась на нее организаторам проекта. Александра Черно уверена, что ей должны простить все скандалы, поскольку у нее сильные перепады настроения из-за беременности.