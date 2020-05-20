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В США мужчина выстрелил в повара из-за просьбы надеть маску

В Колорадо (США) 27-летний проявлявший к окружающим агрессию мужчина выстрелили в повара ресторана из-за просьбы надеть медицинскую маску. Задержанному предъявлены обвинения в убийстве.

Сотрудник ресторана рассказал, что официантка первая сделала посетителю замечание. Из-за коронавируса заведение ввело за правило не обслуживать людей без СИЗ. Гражданин ушел, но через некоторое время вернулся с повязкой в руках.

Американец достал пистолет и положил его на кассу. Мужчина кричал, что прострелит повару голову. Когда приступ агрессии прошел, злоумышленник ушел. Следующей ночью буйный посетитель вернулся, ударил жертву по лицу, а затем сделал несколько выстрелов в область живота и грудной клетки. Пострадавший выжил и уже выписался из больницы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:47

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