Доктор Мясников рассказал о малоизвестных свойствах виагры

«Однажды я искал по всему дому глазные капли. В аптечке не оказалось ничего подходящего, но я заметил виагру, которую брал с собой в Тибет. Данный препарат пригоден не только для увеличения так называемой мужской силы. В его состав входят вещества, нормализующие состояние при перепадах давления в горах. Прием виагры позволяет стабилизировать дыхание и снять признаки гипертензии», - приводит слова Мясникова издание Nation News





Специалист отметил, что виагру часто используют лыжники, катающиеся на длинных крутых склонах. Из-за постоянных перепадов давления у человека может появиться головокружение, сопровождающееся другими неприятными симптомами. Препарат для потенции повышает кровообращение, стимулируя организм к быстрой адаптации в новых условиях.Мясников отметил, что в доме каждого человека должна быть правильно собранная аптечка, состоящая не только из препаратов от головной боли и повышенной температуры. Также специалист призвал не использовать противовоспалительные средства повторно без консультации медиков.