Актёр Павел Деревянко отказался от предложения стать доверенным лицом Путина





По словам Павла Деревянко, предложения поступали из администрации главы государства, причём звонили ему дважды, с периодичностью в неделю. Оба раза он отвечал отказом, так как не считает данного рода деятельность «своим занятием». Деревянко подчёркивает, что «это всё» ему не нужно и он хочет быть актёром, а не представителем Путина. В последнем случае, предполагает артист, приходилось бы поступаться принципами, так как не со всем происходящим в стране он согласен. О реакции на отказ Деревянко не рассказал, но выразил надежду, что её восприняли нормально.При этом Павел Деревянко подчеркнул, что не подвергает критике коллег, согласившихся на аналогичные предложения или же принимающих сейчас участие в агитации за принятие поправок в Конституцию. В этом случае каждый человек может поступать на своё усмотрение и «по велению совести».