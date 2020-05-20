В России все госуведомления могут перевести в электронный формат





В документе говорится, что переход на уведомления о штрафах или пени через портал госуслуг упростит взаимодействие россиян с представителями власти. Для запуска инициативы сначала потребуется внести поправки в КоАП.В прошлом году власти разослали через Почту России около 600 млн оповещений на сумму 22 млрд рублей. Каждое «письмо счастья» для водителей обходится бюджету в 50 рублей. Переход на электронный формат позволит сократить расходы федеральной казны.Сергей Вихарев, возглавляющий группу по перспективным технологиям KPMG, считает, что авторы инициативы должны прописать в законе, с какого момента электронное письмо считается полученным и прочитанным. В противном случае граждане не смогут воспользоваться правом оплатить штраф с 50-процентной скидкой.