В России все госуведомления могут перевести в электронный формат
В России все уведомления от государственных органов могут перевести в электронный формат. Законопроект представило Минкомсвязи.
В документе говорится, что переход на уведомления о штрафах или пени через портал госуслуг упростит взаимодействие россиян с представителями власти. Для запуска инициативы сначала потребуется внести поправки в КоАП.
В прошлом году власти разослали через Почту России около 600 млн оповещений на сумму 22 млрд рублей. Каждое «письмо счастья» для водителей обходится бюджету в 50 рублей. Переход на электронный формат позволит сократить расходы федеральной казны.
Сергей Вихарев, возглавляющий группу по перспективным технологиям KPMG, считает, что авторы инициативы должны прописать в законе, с какого момента электронное письмо считается полученным и прочитанным. В противном случае граждане не смогут воспользоваться правом оплатить штраф с 50-процентной скидкой.
В документе говорится, что переход на уведомления о штрафах или пени через портал госуслуг упростит взаимодействие россиян с представителями власти. Для запуска инициативы сначала потребуется внести поправки в КоАП.
В прошлом году власти разослали через Почту России около 600 млн оповещений на сумму 22 млрд рублей. Каждое «письмо счастья» для водителей обходится бюджету в 50 рублей. Переход на электронный формат позволит сократить расходы федеральной казны.
Сергей Вихарев, возглавляющий группу по перспективным технологиям KPMG, считает, что авторы инициативы должны прописать в законе, с какого момента электронное письмо считается полученным и прочитанным. В противном случае граждане не смогут воспользоваться правом оплатить штраф с 50-процентной скидкой.