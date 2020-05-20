Ученые разработали «суперклей» для автомобильных покрышек





Клей для шин нового поколения также имеет в составе дициклопентадиен, который ускоряет процесс застывания в несколько раз. Для достижения максимального эффекта необходимо ввести в отверстие несколько граммов раствора. Спустя примерно 3 секунды состав затвердевает. Молекулы дициклопентадиена смешиваются с резиной, ввиду чего образуется однородный слой, соединяющий между собой камеру и покрышку.По словам специалистов, использовать клей можно не только на шинах, но и на любых других изделиях из резины. Главной особенностью состава является аминный катализатор, размягчающий материал и позволяющий ему соединиться с заплаткой, образовавшейся из дициклопентадиена. Несмотря на прочность соединения, оно может прослужить недолго, из-за чего рекомендуется в кратчайшие сроки заменить покрышку на новую.Благодаря термостойкому составу «суперклей» можно применять в мороз или сильную жару. Катализатор позволяет ему затвердеть даже при аномально высоких температурах. Также заплатка, получившаяся в результате реакции, имеет повышенную стойкость к влаге и пыли.