АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Ученые разработали «суперклей» для автомобильных покрышек

Ученые из Университета Флиндерс создали «суперклей» для автомобильных покрышек, который может заделать отверстие за считанные секунды. Основой для состава послужила сера, вступающая в реакцию с кислородом при нанесении на материал.

Клей для шин нового поколения также имеет в составе дициклопентадиен, который ускоряет процесс застывания в несколько раз. Для достижения максимального эффекта необходимо ввести в отверстие несколько граммов раствора. Спустя примерно 3 секунды состав затвердевает. Молекулы дициклопентадиена смешиваются с резиной, ввиду чего образуется однородный слой, соединяющий между собой камеру и покрышку.

По словам специалистов, использовать клей можно не только на шинах, но и на любых других изделиях из резины. Главной особенностью состава является аминный катализатор, размягчающий материал и позволяющий ему соединиться с заплаткой, образовавшейся из дициклопентадиена. Несмотря на прочность соединения, оно может прослужить недолго, из-за чего рекомендуется в кратчайшие сроки заменить покрышку на новую.

Благодаря термостойкому составу «суперклей» можно применять в мороз или сильную жару. Катализатор позволяет ему затвердеть даже при аномально высоких температурах. Также заплатка, получившаяся в результате реакции, имеет повышенную стойкость к влаге и пыли.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты объяснили, почему американцы боялись САУ 2Б1…
Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на…
Жительница Перми отследила вора по приложению в…
В России все госуведомления могут перевести в электронный…
«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с…
Доктор Мясников рассказал о малоизвестных свойствах…
Ученые разработали «суперклей» для автомобильных…
В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника…
Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в…
В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными…
Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное…
Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на…
Александра Черно обвинила Ольгу Бузову в…
Ученые определили вес облаков и выяснили, почему они не падают на…
Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и…
Стала известна цена всех комплектаций обновленного Nissan…
Актёр Павел Деревянко отказался от предложения стать доверенным лицом…
Ученые: Отравленная стрела из ЮАР может переписать…
Дмитрий Шепелев о воспитании сына Платона: «Стал использовать гаджеты в роли…
В США мужчина выстрелил в повара из-за просьбы надеть…
Фирма Ontarget потребовала вечной блокировки YouTube в России из-за пиратского…
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм»…
Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на…
Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни…
Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE…
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с…
Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation…
Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к…
Просмотреть все новости