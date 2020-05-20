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Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм» певицы

Василиса Володина, проанализировав отношения между Дмитрием Исхаковым и Полиной Гагариной, определила неожиданную для всех причину краха их брака. По мнению известного астролога, одним из ключевых обстоятельств развода фотографа и артистки может являться ее трудоголизм.
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм» певицы

Володина уверена, проблемы в семье Гагариной уже достаточно давно наблюдаются. Брак певицы и фотографа астролог характеризует как тяжелую работу, поскольку его заключали в момент, предвещавший «напряженную супружескую жизнь». Во время регистрации отношений пары Венера находилась в Деве, как и в период женитьбы Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой, который тоже не так давно объявил о разводе. Ведущая «Давай поженимся!» считает подобное положение планет сигналом, что нельзя друг к другу относиться потребительски, поскольку рабочие будни «иссушают» основные составляющие отношений - любовь и нежность.

Новость о разводе Исхакова и Гагариной уже несколько дней активно обсуждается общественностью, хотя сама звезда не делала официального заявления. Менеджер артистки, высказываясь о данных слухах, не опроверг, но и не подтвердил их. Помощник знаменитости считает, будет правильным дождаться комментариев о ситуации в семье от певицы.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:39

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