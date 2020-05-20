«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с дровами
Андрей Аршавин в микроблоге в Instagram опубликовал фотографию, с помощью которой решил высмеять своих бывших партнеров по футбольному клубу «Зенит». На снимке можно увидеть, как он стоит на куче наколотых дров.
Андрей Аршавин раньше выступал за футбольный клуб, а в 2019 году получил тренерскую лицензию категории C после того, как сдал экзамен в Центре повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита». Недавно он решил поднять настроение своим поклонникам и опубликовал фото с большим количеством наколотых дров. «Разбираем состав!» — предложил подписчикам Аршавин.
Фолловерам понравился кадр и они даже принялись активно его комментировать, угадывая кто и где разместился на фотографии. «Дзюба, Погребняк, братья Березуцкие. Вся команда в сборе», «Наконец то «Зенит» в полном составе», «Где-то должен быть Погребняк», - прокомментировали публикацию поклонники Аршавина. Стоит отметить, в составе футбольного клуба «Зенит» футболист выигрывал в 2008 году Кубок УЕФА. Тот состав команды большинство поклонников футболистов до сих пор считают лучшей за последние десятилетия. После невероятного триумфа в Европе некоторые звезды клуба смогли получить выгодные контракты за границей. Например, Андрей Аршавин начал играть за лондонский «Арсенал».
Андрей Аршавин раньше выступал за футбольный клуб, а в 2019 году получил тренерскую лицензию категории C после того, как сдал экзамен в Центре повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита». Недавно он решил поднять настроение своим поклонникам и опубликовал фото с большим количеством наколотых дров. «Разбираем состав!» — предложил подписчикам Аршавин.
Фолловерам понравился кадр и они даже принялись активно его комментировать, угадывая кто и где разместился на фотографии. «Дзюба, Погребняк, братья Березуцкие. Вся команда в сборе», «Наконец то «Зенит» в полном составе», «Где-то должен быть Погребняк», - прокомментировали публикацию поклонники Аршавина. Стоит отметить, в составе футбольного клуба «Зенит» футболист выигрывал в 2008 году Кубок УЕФА. Тот состав команды большинство поклонников футболистов до сих пор считают лучшей за последние десятилетия. После невероятного триумфа в Европе некоторые звезды клуба смогли получить выгодные контракты за границей. Например, Андрей Аршавин начал играть за лондонский «Арсенал».
Спорт
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:39