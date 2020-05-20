«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с дровами

Андрей Аршавин раньше выступал за футбольный клуб, а в 2019 году получил тренерскую лицензию категории C после того, как сдал экзамен в Центре повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита». Недавно он решил поднять настроение своим поклонникам и опубликовал фото с большим количеством наколотых дров.— предложил подписчикам Аршавин.Фолловерам понравился кадр и они даже принялись активно его комментировать, угадывая кто и где разместился на фотографии., - прокомментировали публикацию поклонники Аршавина. Стоит отметить, в составе футбольного клуба «Зенит» футболист выигрывал в 2008 году Кубок УЕФА. Тот состав команды большинство поклонников футболистов до сих пор считают лучшей за последние десятилетия. После невероятного триумфа в Европе некоторые звезды клуба смогли получить выгодные контракты за границей. Например, Андрей Аршавин начал играть за лондонский «Арсенал».