Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на 3D-принтере





Группа американских ученых из Национальной лаборатории Ок-Ридж составила уникальный план, который позволит реформировать атомную энергетику. Сотрудники крупнейшего НИИ при Министерстве энергетики США считают, что будущее производства электроэнергии стоит за металлической 3D-печатью. На данный момент даже создание одной детали реактора занимает большое количество времени и ресурсов. Её прототип проходит долгий процесс проектирования, единичного выпуска и тестирования.Принтеры могут существенно упростить подобные мероприятия. Они печатают детали намного быстрее без необходимости в сложном цеховом оборудовании. Сейчас эксперты намерены создать испытательный экземпляр компактного ядерного реактора. Его размер будет равняться пивной бочке и сможет обеспечить электроэнергией тысячу домов. Если производство не столкнется с определенными трудностями, то выпуск первой "мини-АЭС" состоится в 2023 году.