АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на 3D-принтере

3D-печать с недавних пор начали массово применять в индустриальных целях. Американские физики решили пойти еще дальше, предложив создать ядерный реактор с помощью принтера.

Группа американских ученых из Национальной лаборатории Ок-Ридж составила уникальный план, который позволит реформировать атомную энергетику. Сотрудники крупнейшего НИИ при Министерстве энергетики США считают, что будущее производства электроэнергии стоит за металлической 3D-печатью. На данный момент даже создание одной детали реактора занимает большое количество времени и ресурсов. Её прототип проходит долгий процесс проектирования, единичного выпуска и тестирования.

Принтеры могут существенно упростить подобные мероприятия. Они печатают детали намного быстрее без необходимости в сложном цеховом оборудовании. Сейчас эксперты намерены создать испытательный экземпляр компактного ядерного реактора. Его размер будет равняться пивной бочке и сможет обеспечить электроэнергией тысячу домов. Если производство не столкнется с определенными трудностями, то выпуск первой "мини-АЭС" состоится в 2023 году.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты объяснили, почему американцы боялись САУ 2Б1…
Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на…
Жительница Перми отследила вора по приложению в…
В России все госуведомления могут перевести в электронный…
«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с…
Доктор Мясников рассказал о малоизвестных свойствах…
Ученые разработали «суперклей» для автомобильных…
В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника…
Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в…
В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными…
Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное…
Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на…
Александра Черно обвинила Ольгу Бузову в…
Ученые определили вес облаков и выяснили, почему они не падают на…
Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и…
Стала известна цена всех комплектаций обновленного Nissan…
Актёр Павел Деревянко отказался от предложения стать доверенным лицом…
Ученые: Отравленная стрела из ЮАР может переписать…
Дмитрий Шепелев о воспитании сына Платона: «Стал использовать гаджеты в роли…
В США мужчина выстрелил в повара из-за просьбы надеть…
Фирма Ontarget потребовала вечной блокировки YouTube в России из-за пиратского…
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм»…
Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на…
Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни…
Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE…
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с…
Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation…
Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к…
Просмотреть все новости