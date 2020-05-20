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Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и фсё»

Рустам Солнцев решил высказаться в Instagram о конфликте Ксении Бородиной и Виктории Бони. Экс-участник «Дом-2» сообщил, что звезды ненавидят друг друга, но когда дело дошло до выяснения отношений, они не стали поднимать скандал.
Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и фсё»

Недавно Ксения Бородина высмеяла Викторию Боню за рассуждения о коронавирусе. Экс-участница «Дом-2» не стала молчать и ответила телеведущей. Рустам Солнцев решил высказать свое мнение по поводу данного конфликта. Блогер отметил, что помнит, с чего началась вражда, но секрет никому не расскажет. При этом Рустам Солнцев отметил, что случилось это 10 лет назад на реалити-шоу прямо на лобном месте.

Экс-участник «Дом-2» начал шутить и написал, что потратил много времени, чтобы Виктория Боня и Ксения Бородина могли «безупречным русским языком ставить оппонента на место и оскорблять его до обморока». Рустам Солнцев был готов к громкому скандалу между коллегами, а сейчас он разочарован. Как только дело дошло до раунда, знаменитости просто обменялись колкостями и не стали «поливать друг друга грязью».

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

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