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Дмитрий Шепелев о воспитании сына Платона: «Стал использовать гаджеты в роли мотиваторов»

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам о своих методах воспитания сына Платона. Во время самоизоляции ведущий стал использовать гаджеты в роли мотиваторов. Соответствующий пост знаменитость разместил в Instagram.
Дмитрий Шепелев о воспитании сына Платона: «Стал использовать гаджеты в роли мотиваторов»

В новом видео Шепелев рассказал, что сначала сильно переживал из-за любви сына к техническим новинкам. Платон стал хуже учиться, перестал интересоваться подвижными играми, стал раздражительным. Сначала звездный отец хотел конфисковать его любимый девайс, но, немного подумав, превратил его в мотиватор.
«Платон попросил купить к гаджету новый аксессуар. Я согласился, но при условии, что он войдет в тройку лучших учеников в классе. Что вы думаете? Сегодня принимаем поздравления – мы стали вторыми по успеваемости», - рассказал экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске.

Часть фолловеров одобрили методы воспитания Шепелева и даже взяли их на вооружение. Хейтеры посчитали, что ведущий не помогает ребенку развиваться, а пытается им манипулировать.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:50

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