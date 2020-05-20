Стала известна цена всех комплектаций обновленного Nissan Juke





Транспортное средство появится у дилеров сразу в 4 различных версия. Базовая комплектация ST обойдется покупателям в 28 тысяч австралийских долларов (не менее 1,3 миллиона рублей). Машина обзаведется оптикой со светодиодной начинкой, задними парктрониками, камерой заднего вида и 17-дюймовыми колёсными дисками. Чуть более дорогая версия под названием ST+ будет стоить 30,75 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей): здесь добавится система спутниковой навигации, подогрев передних сидений и система спутниковой навигации.Третью модификацию ST-L оснастят 19-дюймовыми колёсными дисками, премиальной аудиосистемой и увеличенной приборной панелью. Автомобиль обойдется австралийцам в 33,95 тысяч австралийских долларов (1,6 миллиона рублей). Максимальная комплектация Ti получит повышенный комфорт, датчик давления в шинах и интеллектуальные фары. Эта версия будет стоить около 36,5 тысяч австралийских долларов (1,7 миллиона рублей). В качестве силовой установки будет задействован безальтернативный 1,0-литровый 113-сильный турбодвижок, функционирующий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.