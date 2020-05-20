Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни «Берёзы»

Слова и музыку новой песни Наталья Ветлицкая написала сама. Затем напела композицию на телефон, сделала аранжировку, после чего получившийся материал отправила на доработку звукорежиссёру, с которым сотрудничает много лет. Однако дальше с «Берёзами» возникли сложности, так как специалист пока находится на карантине и живёт где-то в глубинке, а его студия временно закрыта. Поэтому он сделал тот минимум, который возможен в имеющихся условиях, но, к примеру, инструментальный баланс откорректировать не смог.Тем не менее Наталья Ветлицкая поделилась результатом работы в соцсети, поблагодарив всех помогавших ей в реализации проекта и попросив слушателей высказать мнение о песне. В комментариях большинство фолловеров с восторгом отзываются о композиции с лирической мелодией и душевными словами, призывая певицу не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать фанатов своим творчеством.