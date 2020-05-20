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В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными туалетами

В США из-за коронавируса местные жители перестали пользоваться общественными туалетами. По данным издания The Washington Post, на фоне новой фобии может существенно снизиться посещаемость кафе, ресторанов, кинотеатров и других мест отдыха.

Стивен Сойфер, являющийся президентом Американской ассоциации туалетов, рассказал, что определенный страх антисанитарии в уборных присутствовал в США еще до карантина на фоне пандемии коронавируса. Только 75% посетителей кафе пользовались уборными. Все остальные предпочитали терпеть до дома.
«В нашей стране унитазы чаще всего открыты. Смывы под давление брызгают водой на посетителя туалета, что не гигиенично. Справиться с данной проблемой можно только по месту, но далеко не все владельцы ресторанов или кинотеатров заботятся об этом. Как стало известно, коронавирус передается через воду и фекалии. Из-за этого американцы почти полностью отказались от общественных туалетов», - пояснил Сойфер.

В некоторых заведениях в США даже появились так называемые «туалетные наблюдатели». Они следят за соблюдением дистанции между посетителями уборных. В торговых центрах устанавливают датчики движения на кранах и унитазах, срабатывающие при открытии двери. Даже если прошлый посетитель не смыл за собой, то оборудование сделает это самостоятельно.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:19

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