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Ученые: Отравленная стрела из ЮАР может переписать историю

Ученые заявили, что отравленная стрела, найденная в пещерах у реки Класис в ЮАР в 60-е годы, может переписать историю. Возраст древнего артефакта превышает 60 тыс. лет.

Визуально найденный объект напоминает наконечник костяной стрелы. Их использовали охотники племени Сан, которое исчезло в XX веке. При первом обследовании артефакт неправильно датировали, но после проведения микроскопического, химического и компьютерного анализов ученые поняли его ценность.

Авторам исследования удалось найти на поверхности кости следы вещества, состоящего из ряда органических компонентов, представляющих собой ядовитую смесь. Сам наконечник крепился к древку, скорее всего, сделанному из тростника. Ранее ученые не знали об использовании отравленных стрел людьми, населявшими Землю 60 тыс. лет назад. Оказалось, уже тогда они обладали нестандартным мышлением и умели создавать отравляющие вещества.

До настоящего момента самые древние доказательства существования лука со стрелами были найдены в Европе (45 тыс. лет). Наконечники на острове Тимор датированы 35 тыс. годами назад. Сделанное открытие еще раз указывает на зарождение цивилизации в Африке.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:55

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