Ученые: Отравленная стрела из ЮАР может переписать историю





Визуально найденный объект напоминает наконечник костяной стрелы. Их использовали охотники племени Сан, которое исчезло в XX веке. При первом обследовании артефакт неправильно датировали, но после проведения микроскопического, химического и компьютерного анализов ученые поняли его ценность.Авторам исследования удалось найти на поверхности кости следы вещества, состоящего из ряда органических компонентов, представляющих собой ядовитую смесь. Сам наконечник крепился к древку, скорее всего, сделанному из тростника. Ранее ученые не знали об использовании отравленных стрел людьми, населявшими Землю 60 тыс. лет назад. Оказалось, уже тогда они обладали нестандартным мышлением и умели создавать отравляющие вещества.До настоящего момента самые древние доказательства существования лука со стрелами были найдены в Европе (45 тыс. лет). Наконечники на острове Тимор датированы 35 тыс. годами назад. Сделанное открытие еще раз указывает на зарождение цивилизации в Африке.