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Фирма Ontarget потребовала вечной блокировки YouTube в России из-за пиратского контента

Фирма Ontarget подала иск в Мосгорсуд о вечной блокировке YouTube в России. Организация, занимающаяся оценкой рабочих кадров, потребовала запретить видеохостинг из-за пиратского контента.

Представители компании Ontarget говорят, что сервис YouTube неоднократно нарушал антипиратское законодательство страны. Дело в том, что на платформе начали распространятся ролики, которые предлагают зрителям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, разработанные фирмой. Глава организации Светлана Симоненко говорит, что её юристы намерены добиться полной блокировки сайта, поскольку подобный контент вредит их предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что Ontarget уже выиграла один иск у Google, которой принадлежит видеохостинг. Теперешняя жалоба будет рассмотрена Московским городским судом 5 июня. Проблемой для многих пользователей Сети станет способ применения закона «Об информации»: по сути, суд может заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки. Хотя есть вероятность, что требование истца признают злоупотреблением, замена формулировки является невозможной.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:44

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