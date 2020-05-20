Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ
Компания Xiaomi представила умную камеру наблюдения Mi Camera SE PTZ за 20 долларов. Устройство получило специальный поворотный механизм, позволяющий поворачивать объектив за движущимися в помещении предметами.
На Mi Camera SE PTZ установлен сенсор на 2 мегапикселя. Камера поддерживает запись роликов в формате Full HD. На фронтальной панели устройства расположился инфракрасный излучатель, позволяющий снимать видео даже в полной темноте. Также камера способна следить за передвижением, подавая сигнал тревоги при несанкционированной активности.
Блок с записывающим устройством может поворачиваться по горизонтали и вертикали, из-за чего в кадр попадает все помещение. Ролики сохраняются на съемную карту microSD. Также камера поддерживает просмотр изображения в режиме реального времени через фирменное приложение от Xiaomi или его десктопную версию.
Устройство Xiaomi Mi Camera SE PTZ пока доступно только в США. На выбор покупателя представлены два варианта камеры в белом и черном цветах. В России прибор должен появиться в ближайшее время. Оформить предварительный заказ на камеру можно будет на официальном сайте Xiaomi после официального релиза для РФ.
На Mi Camera SE PTZ установлен сенсор на 2 мегапикселя. Камера поддерживает запись роликов в формате Full HD. На фронтальной панели устройства расположился инфракрасный излучатель, позволяющий снимать видео даже в полной темноте. Также камера способна следить за передвижением, подавая сигнал тревоги при несанкционированной активности.
Блок с записывающим устройством может поворачиваться по горизонтали и вертикали, из-за чего в кадр попадает все помещение. Ролики сохраняются на съемную карту microSD. Также камера поддерживает просмотр изображения в режиме реального времени через фирменное приложение от Xiaomi или его десктопную версию.
Устройство Xiaomi Mi Camera SE PTZ пока доступно только в США. На выбор покупателя представлены два варианта камеры в белом и черном цветах. В России прибор должен появиться в ближайшее время. Оформить предварительный заказ на камеру можно будет на официальном сайте Xiaomi после официального релиза для РФ.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:25