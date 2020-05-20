Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ





На Mi Camera SE PTZ установлен сенсор на 2 мегапикселя. Камера поддерживает запись роликов в формате Full HD. На фронтальной панели устройства расположился инфракрасный излучатель, позволяющий снимать видео даже в полной темноте. Также камера способна следить за передвижением, подавая сигнал тревоги при несанкционированной активности.Блок с записывающим устройством может поворачиваться по горизонтали и вертикали, из-за чего в кадр попадает все помещение. Ролики сохраняются на съемную карту microSD. Также камера поддерживает просмотр изображения в режиме реального времени через фирменное приложение от Xiaomi или его десктопную версию.Устройство Xiaomi Mi Camera SE PTZ пока доступно только в США. На выбор покупателя представлены два варианта камеры в белом и черном цветах. В России прибор должен появиться в ближайшее время. Оформить предварительный заказ на камеру можно будет на официальном сайте Xiaomi после официального релиза для РФ.