«Стали на год круче»: Наталья Подольская поздравила себя и сестру-двойняшку с днем рождения

В этот хороший день, написала знаменитость, они с сестрой «стали на год круче». Подольская пожелала себе и родственнице-имениннице гармонии и любви, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Артистка хочет, чтобы семья для нее и Юлианы всегда оставалась надежным тылом. Звезда благодарна матери и отцу, который давно ушел из жизни, за все прекрасное, что у нее есть.Свой поздравительный пост Подольская сопроводила подборкой фотографий, где она запечатлена со своими самыми родными людьми. На снимках поклонники могут увидеть супруга звезды Владимира Преснякова, ее сестру-двойняшку Юлиану, мать, а также маленького сына Артемия.Поклонники поздравили знаменитость и ее родственницу с днем рождения, присоединившись к посланию самой именинницы. Фолловеры пожелали сестрам всего самого наилучшего и осыпали комплиментами, восхищаясь их красотой.