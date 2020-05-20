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«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с матерью

Александр Медведев, более известный как Шура, 20 мая отмечает 45-летие. Оказалось, знаменитость пережил одиночество, зависимость, рак и многолетний конфликт с матерью.
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с матерью

Мать не любила Шуру, поэтому отдала его в детский дом. Через месяц ее сердце дрогнуло, и она вернулась за ребенком, который в день вручения паспорта узнал, что его воспитывал не родной отец. Долгие годы артист искал настоящего родителя, но он оказался мертв.

Из Новосибирска артист переехал в Москву. В 90-е его заметили и стали раскручивать из-за эпатажной внешности и необычной манеры исполнения песен. Вскоре хиты «Твори добро» и «Отшумели летние дожди» стали звучать со всех приемников. Вместе со славой к артисту пришла беда – наркозависимость, с которой он в одиночку боролся три года. Потом за дело взялась мать, которая впервые проявила о сыне заботу.

Через какое-то время Шура узнал о раке и метастазах в голове. Недельное промедление могли стоить ему жизни. На лечение и реабилитацию ушло четыре года, а потом артист оказался в инвалидной коляске и столкнулся с тремором правой руки. Проблемы со здоровьем заставили звезду задуматься о своих ошибках. Сейчас Медведев старается даже не пить.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:19

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