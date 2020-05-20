«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой» Бородиной
Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram раскритиковала блогеров, распространяющих недостоверную информацию о спровоцировавшем пандемию коронавирусе. В их число попала и Виктория Боня, позже ответившая на высказывание ведущей о «глазах какающей мышки», считая, что оно обусловлено уровнем образования.
Одна из самых ярких участниц «Дом-2» Виктория Боня в соцсети делится с подписчиками информацией на тему коронавируса, согласно которой COVID-19 распространяется из-за вышек сетей нового поколения 5G. Ксения Бородина считает, что не имеющие медицинского образования блогеры – шарлатаны, и они вводят в заблуждение аудиторию. Относительно Бони ведущая отметила, что в её случае важно сделать «глаза какающей мышки» и с таким выражением лица строить конспирологические теории.
В комментариях к публикации Бородиной Виктория Боня написала, что может только одним объяснить подобное высказывание в свой адрес – низким уровнем образования телеведущей. Блогер призналась, что к этому ей нечего добавить и сопроводила комментарий смайлом в виде пожимающей в недоумении плечами девушки.
Одна из самых ярких участниц «Дом-2» Виктория Боня в соцсети делится с подписчиками информацией на тему коронавируса, согласно которой COVID-19 распространяется из-за вышек сетей нового поколения 5G. Ксения Бородина считает, что не имеющие медицинского образования блогеры – шарлатаны, и они вводят в заблуждение аудиторию. Относительно Бони ведущая отметила, что в её случае важно сделать «глаза какающей мышки» и с таким выражением лица строить конспирологические теории.
В комментариях к публикации Бородиной Виктория Боня написала, что может только одним объяснить подобное высказывание в свой адрес – низким уровнем образования телеведущей. Блогер призналась, что к этому ей нечего добавить и сопроводила комментарий смайлом в виде пожимающей в недоумении плечами девушки.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:03