АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой» Бородиной

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram раскритиковала блогеров, распространяющих недостоверную информацию о спровоцировавшем пандемию коронавирусе. В их число попала и Виктория Боня, позже ответившая на высказывание ведущей о «глазах какающей мышки», считая, что оно обусловлено уровнем образования.
«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой» Бородиной

Одна из самых ярких участниц «Дом-2» Виктория Боня в соцсети делится с подписчиками информацией на тему коронавируса, согласно которой COVID-19 распространяется из-за вышек сетей нового поколения 5G. Ксения Бородина считает, что не имеющие медицинского образования блогеры – шарлатаны, и они вводят в заблуждение аудиторию. Относительно Бони ведущая отметила, что в её случае важно сделать «глаза какающей мышки» и с таким выражением лица строить конспирологические теории.

В комментариях к публикации Бородиной Виктория Боня написала, что может только одним объяснить подобное высказывание в свой адрес – низким уровнем образования телеведущей. Блогер призналась, что к этому ей нечего добавить и сопроводила комментарий смайлом в виде пожимающей в недоумении плечами девушки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина винит в крахе брака Полины Гагариной «трудоголизм»…
Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на…
Наталья Ветлицкая анонсировала выход новой песни…
Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE…
«Неделя до смерти»: Шура пережил зависимость, рак и многолетний конфликт с…
Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation…
Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к…
В Германии ученые обнаружили почти целый скелет лесного…
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровал…
Онищенко 40 лет мечтал о масочном режиме в…
«Обусловленное уровнем развития высказывание»: Боня ответила назвавшей её «какающей мышкой»…
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от…
«Стали на год круче»: Наталья Подольская поздравила себя и сестру-двойняшку с днем…
Microsoft и OpenAI представили новый…
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев показал фото времен…
Медсестру из Тулы наказали за надетый под прозрачный защитный костюм…
Звезда «Содержанок» Дарья Мороз уверена, что отец может гордиться ее…
В России могут смягчить условия досрочного выхода на…
"Мы на лодочке катались": Иосиф Пригожин хочет повторить выходные в Астрахани на рыбалке с…
Китайские ученые разработали калькулятор для оценки риска смерти пациентов с…
Информация о гигантской "пирамиде" на Урале оказалась…
Александр Богданович о стремительном облысении Ирины Аллегровой: «Мастер сжег ее…
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Около 60 млн человек в мире станут нищими из-за…
На МКС выявили повышенную концентрацию…
Постаревший Гоген Солнцев стал точной копией Екатерины…
Доктор Мясников: "Коронавирус поразит все население и убьет часть…
Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно разозлилась из-за ненависти…
В Подмосковье инвалид устроил драку из-за…
Просмотреть все новости