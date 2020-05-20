Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation 5





Очередное корпоративное совещание Sony отметилось хорошей новостью для геймеров: компания планирует показать «убедительную линейку игр» для PS5. Официальная презентация новых проектов намечена на первую половину июня. Как сообщают инсайдеры, среди тайтлов могут отметиться Knack 3 и ремейк Demon's Souls. Президент фирмы Кэнъитиро Ёсида говорит, что в ближайшее время Sony покажет новый контроллер для будущей консоли.Что касается презентации самой приставки, то она состоится до конца текущего года. Устройство предложит покупателям улучшенные графические возможности, SSD-накопитель, отдельный аудио-чип и поддержку передового движка Unreal Engine 5. Известно, что с начала пандемии спрос на видеоигры существенно вырос. По состоянию на май, число клиентов сервиса PS Plus достигло 41,5 млн. Всего за апрель подписку оформили 2,2 миллиона геймеров.