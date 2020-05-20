Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation 5
Несмотря на пандемию COVID-19, Sony не отказалась от производства PlayStation 5. Более того, компания хочет презентовать несколько игр для приставки в ближайшие недели.
Очередное корпоративное совещание Sony отметилось хорошей новостью для геймеров: компания планирует показать «убедительную линейку игр» для PS5. Официальная презентация новых проектов намечена на первую половину июня. Как сообщают инсайдеры, среди тайтлов могут отметиться Knack 3 и ремейк Demon's Souls. Президент фирмы Кэнъитиро Ёсида говорит, что в ближайшее время Sony покажет новый контроллер для будущей консоли.
Что касается презентации самой приставки, то она состоится до конца текущего года. Устройство предложит покупателям улучшенные графические возможности, SSD-накопитель, отдельный аудио-чип и поддержку передового движка Unreal Engine 5. Известно, что с начала пандемии спрос на видеоигры существенно вырос. По состоянию на май, число клиентов сервиса PS Plus достигло 41,5 млн. Всего за апрель подписку оформили 2,2 миллиона геймеров.
Очередное корпоративное совещание Sony отметилось хорошей новостью для геймеров: компания планирует показать «убедительную линейку игр» для PS5. Официальная презентация новых проектов намечена на первую половину июня. Как сообщают инсайдеры, среди тайтлов могут отметиться Knack 3 и ремейк Demon's Souls. Президент фирмы Кэнъитиро Ёсида говорит, что в ближайшее время Sony покажет новый контроллер для будущей консоли.
Что касается презентации самой приставки, то она состоится до конца текущего года. Устройство предложит покупателям улучшенные графические возможности, SSD-накопитель, отдельный аудио-чип и поддержку передового движка Unreal Engine 5. Известно, что с начала пандемии спрос на видеоигры существенно вырос. По состоянию на май, число клиентов сервиса PS Plus достигло 41,5 млн. Всего за апрель подписку оформили 2,2 миллиона геймеров.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:17