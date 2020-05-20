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Компания Sony хочет презентовать несколько игр для PlayStation 5

Несмотря на пандемию COVID-19, Sony не отказалась от производства PlayStation 5. Более того, компания хочет презентовать несколько игр для приставки в ближайшие недели.

Очередное корпоративное совещание Sony отметилось хорошей новостью для геймеров: компания планирует показать «убедительную линейку игр» для PS5. Официальная презентация новых проектов намечена на первую половину июня. Как сообщают инсайдеры, среди тайтлов могут отметиться Knack 3 и ремейк Demon's Souls. Президент фирмы Кэнъитиро Ёсида говорит, что в ближайшее время Sony покажет новый контроллер для будущей консоли.

Что касается презентации самой приставки, то она состоится до конца текущего года. Устройство предложит покупателям улучшенные графические возможности, SSD-накопитель, отдельный аудио-чип и поддержку передового движка Unreal Engine 5. Известно, что с начала пандемии спрос на видеоигры существенно вырос. По состоянию на май, число клиентов сервиса PS Plus достигло 41,5 млн. Всего за апрель подписку оформили 2,2 миллиона геймеров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:17

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