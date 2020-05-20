Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровал игроков
Первый геймплей Mafia II, появившейся на австралийской версии PlayStation Store, разочаровал игроков. Многие пользователи отметили, что Definitive Edition почти не отличается от оригинала по визуальной составляющей.
По мнению игроков, ремастер классической игры не смог избавиться от проблем оригинала. Речь идет не только об относительно слабой графике, но и о постоянной просадке частоты кадров в секунду даже на максимальных настойках. Пользователи, которым удалось испытать новую версию, отмечают, что она работает нестабильно даже на PS4 Pro.
Definitive Edition появилась в продаже на несколько дней только в Австралии. Проект планируется официально представить в начале лета. Тогда же будет выпущен и ремастер Mafia III. В его описании говорится, что геймплей игры был полностью пересмотрен. Релиз будет представлять собой пакет, состоящий из оригинала и обновленной версии.
Создатели Mafia анонсировали переиздание всей трилогии 13 мая. Игры будут представлены на персональных компьютерах PlayStation 4 и Xbox One. Изначально релиз запланировали на 19 мая, но по техническим причинам его пришлось перенести на две недели. Точная дата выпуска переиздания пока не была обнародована.
По мнению игроков, ремастер классической игры не смог избавиться от проблем оригинала. Речь идет не только об относительно слабой графике, но и о постоянной просадке частоты кадров в секунду даже на максимальных настойках. Пользователи, которым удалось испытать новую версию, отмечают, что она работает нестабильно даже на PS4 Pro.
Definitive Edition появилась в продаже на несколько дней только в Австралии. Проект планируется официально представить в начале лета. Тогда же будет выпущен и ремастер Mafia III. В его описании говорится, что геймплей игры был полностью пересмотрен. Релиз будет представлять собой пакет, состоящий из оригинала и обновленной версии.
Создатели Mafia анонсировали переиздание всей трилогии 13 мая. Игры будут представлены на персональных компьютерах PlayStation 4 и Xbox One. Изначально релиз запланировали на 19 мая, но по техническим причинам его пришлось перенести на две недели. Точная дата выпуска переиздания пока не была обнародована.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:09