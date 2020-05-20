Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровал игроков





По мнению игроков, ремастер классической игры не смог избавиться от проблем оригинала. Речь идет не только об относительно слабой графике, но и о постоянной просадке частоты кадров в секунду даже на максимальных настойках. Пользователи, которым удалось испытать новую версию, отмечают, что она работает нестабильно даже на PS4 Pro.Definitive Edition появилась в продаже на несколько дней только в Австралии. Проект планируется официально представить в начале лета. Тогда же будет выпущен и ремастер Mafia III. В его описании говорится, что геймплей игры был полностью пересмотрен. Релиз будет представлять собой пакет, состоящий из оригинала и обновленной версии.Создатели Mafia анонсировали переиздание всей трилогии 13 мая. Игры будут представлены на персональных компьютерах PlayStation 4 и Xbox One. Изначально релиз запланировали на 19 мая, но по техническим причинам его пришлось перенести на две недели. Точная дата выпуска переиздания пока не была обнародована.