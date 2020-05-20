Ольга Рапунцель начала заниматься подготовкой к родам

Ольга Рапунцель очень переживала, что не сможет вернуться с Сейшельских островов в Москву. Сейчас беременная участница проекта находится в России и активно ведет подготовку к родам. Жена Дмитрия Дмитренко рассказала фанатам, что через несколько недель они во второй раз станут родителями. Ольга Рапунцель уже выбрала детскую мебель, одежду и купила все необходимое для малышки. При этом участница «Дом-2» добавила, что пока не может определиться с коляской, поскольку хочет для дочери все самое лучшее и красивое.Первым пост Ольги Рапунцель прокомментировал Дмитрий Дмитренко написав: «Ты так красива». Пользователи Сети посоветовали участнице реалити-шоу не переживать из-за пустяков. Они отметили, что девушка найдет ту коляску, которую хочет, ведь у нее еще есть время заняться данным вопросом.