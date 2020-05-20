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Палеонтологи обнаружили самого большого хищника на Земле

Палеонтологи обнаружили самого большого хищника - мегалодона, когда-либо живущего на Земле. Его тело достигало в длину до 18 м, а вес составлял 50-75 тонн.

Популяция мегалодона перестала существовать приблизительно 2,6 млн лет назад. Согласно утверждению экспертов, особей боялись все живые существа в морских водах. У хищника были не только огромные размеры, но и безжалостная и крепкая хватка, с помощью которой он мог быстро раскусить жертву. Название самой крупной в мире акулы происходит с латыни и означает «большой зуб». У белой акулы наклонная длина зубов приблизительно 5 см, у мегалодона - 19 см. Он также обладал очень мощной челюстью, сила сжатия которой составляла 10,8-18,2 тонн. С их помощью он мог сразу раздавить череп кита.

По словам палеонтологов, тело мегалодона в длину составляло от 13 до 18 м, а вес - 50-75 тонн. Имея такие параметры, особи не могли быстро передвигаться, по этой причине специалисты считают, что они кроме охоты питались падалью. Данным мнением поделилась доктор Каталина Пимьенто из Университета Суонси. «Акулы способны приспосабливаться к любым условиям и есть все, что могут. Если у них получалось охотиться, то они пользовались этой возможностью, однако иногда им приходилось питаться падалью», - сообщает палеонтолог. Относительно распространения мегалодона учёные выдвигают версию, что он обитал во всех теплых водах океанов на Земле на глубине до 200 м. Из-за огромных размеров у монстра не было возможности приблизиться к береговой линии.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:35

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