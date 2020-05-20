Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев показал фото времен пионерии

«Поздравляю всех с Днем пионеров! На фото 4 «Б». Пионеры стали последней организацией, в которой я состоял, но мне есть, что вспомнить», - написал Исаев.

Преданные фанаты с легкостью нашли среди детей на снимке юмориста – он находится во втором ряду, справа. Многие признались, что жили в хорошее время, которое, к сожалению, уже не вернуть.Сейчас Исаев, как и другие артисты, находится в коронавирусном простое. Знаменитость пережидает самоизоляцию в загородном доме в Екатеринбурге. Чтобы не скучать, вместе с родными юморист снимает шуточные видео о своей жизни. Недавно он даже «засветился» без штанов.