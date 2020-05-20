Звезда «Содержанок» Дарья Мороз уверена, что отец может гордиться ее достижениями





Работа над вторым сезоном «Содержанок» длилась почти год. За это время Дарья Мороз научилась сотрудничать с авторами и со всеми участниками съемочного процесса, работать над текстами. Звезде пришлось решать новые для себя вопросы, при этом соединять продюссирование с актерской задачей, поскольку она еще исполняла одну из главных ролей в картине. Столкнувшись с двойной нагрузкой, знаменитость не сдалась и считает, у нее все получилось. Сейчас Дарье Мороз такая работа нравится намного больше, чем актерская профессия.Отец актрисы всегда поддерживал дочь и давно уже говорил, что ей пора реализовывать себя на другом поприще: есть опыт, характер и ум. Однако раньше звезда не решалась на что-то новое, так как чувствовала в себе неуверенность. Дарье Мороз все же удалось преодолеть свой страх, и теперь родитель может гордиться.Сейчас отец и дочь совместно обдумывают новый проект, он как режиссер, она как продюсер. Знаменитость вспомнила, как они с родителем смеялись, усевшись за стол переговоров. Когда "два Мороза" собрались обсуждать проект, режиссер назвал ситуацию очень забавной.