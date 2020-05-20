Звезда «Содержанок» Дарья Мороз уверена, что отец может гордиться ее достижениями
Дарья Мороз, не только сыграла одну из ключевых ролей в нашумевшей картине «Содержанки», но и стала членом продюсерской команды второго сезона. Начинания дочери поддержал режиссер Юрий Мороз, заявивший, что уже «давно пора этим заниматься». Актриса уверена-отец гордится ею.
Работа над вторым сезоном «Содержанок» длилась почти год. За это время Дарья Мороз научилась сотрудничать с авторами и со всеми участниками съемочного процесса, работать над текстами. Звезде пришлось решать новые для себя вопросы, при этом соединять продюссирование с актерской задачей, поскольку она еще исполняла одну из главных ролей в картине. Столкнувшись с двойной нагрузкой, знаменитость не сдалась и считает, у нее все получилось. Сейчас Дарье Мороз такая работа нравится намного больше, чем актерская профессия.
Отец актрисы всегда поддерживал дочь и давно уже говорил, что ей пора реализовывать себя на другом поприще: есть опыт, характер и ум. Однако раньше звезда не решалась на что-то новое, так как чувствовала в себе неуверенность. Дарье Мороз все же удалось преодолеть свой страх, и теперь родитель может гордиться.
Сейчас отец и дочь совместно обдумывают новый проект, он как режиссер, она как продюсер. Знаменитость вспомнила, как они с родителем смеялись, усевшись за стол переговоров. Когда "два Мороза" собрались обсуждать проект, режиссер назвал ситуацию очень забавной.
Работа над вторым сезоном «Содержанок» длилась почти год. За это время Дарья Мороз научилась сотрудничать с авторами и со всеми участниками съемочного процесса, работать над текстами. Звезде пришлось решать новые для себя вопросы, при этом соединять продюссирование с актерской задачей, поскольку она еще исполняла одну из главных ролей в картине. Столкнувшись с двойной нагрузкой, знаменитость не сдалась и считает, у нее все получилось. Сейчас Дарье Мороз такая работа нравится намного больше, чем актерская профессия.
Отец актрисы всегда поддерживал дочь и давно уже говорил, что ей пора реализовывать себя на другом поприще: есть опыт, характер и ум. Однако раньше звезда не решалась на что-то новое, так как чувствовала в себе неуверенность. Дарье Мороз все же удалось преодолеть свой страх, и теперь родитель может гордиться.
Сейчас отец и дочь совместно обдумывают новый проект, он как режиссер, она как продюсер. Знаменитость вспомнила, как они с родителем смеялись, усевшись за стол переговоров. Когда "два Мороза" собрались обсуждать проект, режиссер назвал ситуацию очень забавной.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:33